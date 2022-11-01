مصرع شخص وإصابة 40 آخرين إثر انقلاب أتوبيس بأسوان

وقع حادث انقلاب أتوبيس بالطريق الصحراوي الغربي في أسوان، صباح اليوم الثلاثاء، مما أسفر عن مصرع شخص وإصابة 40 آخرين، وتوجهت سيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.



تلقى اللواء أشرف عبدالله، مدير أمن أسوان، إخطاراً بانقلاب أتوبيس بالطريق الصحراوي الغربي وتحديدًا بعد كمين أسوان الـ20 كيلو، مما أسفر عن إصابة 40 شخصا ومصرع آخر، وتم الدفع بسيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى مستشفى أسوان الجامعى لتلقي العلاج اللازم، وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة لهما.



وانتقلت الجهات الأمنية إلى مكان الحادث لمعاينته واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.



تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتباشر تحقيقاتها