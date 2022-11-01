 رابطة الأندية: الدوري سينتهي في موعده.. وسنلعب 3 جولات خلال كأس العالم - بوابة الشروق
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رابطة الأندية: الدوري سينتهي في موعده.. وسنلعب 3 جولات خلال كأس العالم

محمد عاطف
نشر في: الثلاثاء 1 نوفمبر 2022 - 1:49 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 1 نوفمبر 2022 - 1:49 ص

أكد أحمد دياب رئيس رابطة الأندية المصرية المحترفة، على عدم ترحيل أي مباراة أو تأجيل موعد نهاية الدوري الممتاز هذا الموسم.

وقال دياب في تصريحات لقناة «أون تايم سبورتس»: "الرابطة قررت إقامة 3 جولات من مسابقة الدوري الممتاز خلال كأس العالم، ولن يتغير هذا الأمر."

وأضاف رئيس الرابطة: "كما سينتهي الدوري يوم 30 يونيو مثلما أعلنا قبل بدايته، ولن يتم ترحيل أي مباريات أو تأجيل موعد نهايته."

وأوضح: "اللاعبون يعانون من امتداد الموسم لفترات طويلة، وهدفنا العودة إلى مواعيد بداية ونهاية الدوري تتماشى مع باقي العالم."

وأتم: "السوبر المصري الذي انتهى منذ أيام ليس للرابطة علاقة به، والسوبر القادم سيكون تحت مظلتنا."


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