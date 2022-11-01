دبي تستضيف العرض الأول لفيلم تحت تهديد السلاح

استضافت العاصمة الإماراتية دبي، العرض الخاص لفيلم "تحت تهديد السلاح"، وسط حضور جماهيري وإعلامي كبير.



والفيلم من تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج محمد عبد الرحمن حماقي وبطولة حسن الرداد، ومي عمر، وشيرين رضا، وعمرو عبد الجليل وبيومي فؤاد، وأحمد بدير، وعباس أبو الحسن.



ومن المقرر أن يكون العرض الثاني بعد غد الخميس بمدينة الرياض ثم جدة لتعود أسرة الفيلم بعدها للاحتفال بانطلاقه بمصر.



وحضر العرض الخاص أبطال الفيلم بصحبة الفنانة إيمي سمير غانم، والسيناريست تامر حبيب والمخرج محمد سامي، والفنانة ميساء مغربي، والإعلامية مهيرة عبد العزيز، والإعلامية رشا الخطيب.