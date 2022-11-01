مطار شرم الشيخ الدولي يستقبل أولى رحلات الطيران التابعة لشركة Wizz Air uk

استقبل مطار شرم الشيخ الدولي أولي رحلات الطيران التابعة لشركة Wizz Air uk وعلى متنها 227 راكبا، ومن المقرر أن تسير الشركة رحلة أخري إلى مدينة الغردقة تصل في الأول من نوفمبر، كما أن الشركة سوف تقوم بتسيير عدد 5 رحلات أسبوعيًا إلى مطار شرم الشيخ.

وقد تم استقبال الطائرة والترحيب بالطاقم بتقليد عبورها من خلال رش المياه المتعارف عليه، وكان في استقبال السائحين داخل صالة الوصول اللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء، وغاده شلبي نائب وزير السياحة لشؤون السياحة، وايتن فؤاد نائب رئيس الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، واللواء محمود عيسى مفوض المحافظ للتخطيط والتنفيذ والمتابعة، واللواء طيار نبيل الملاح مدير مطار شرم الشيخ الدولي، ومحمد عامر رئيس الإدارة المركزية للرقابة علي المنشآت السياحية والفندقية بوزارة السياحة والدكتور إسلام نبيل مدير مكتب الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي بشرم الشيخ.



وقال اللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء، إنه من المقرر أن تقوم الشركة بتسيير رحلات أسبوعية إلى مطار شرم الشيخ، وهذا سيسهم في تنشيط حركة الساحة بمدينة شرم الشيخ بشكل خاص، وكافة مدن خليج العقبة السياحية بشكل عام.

وأوضح أنه جرى استقبال الطائرة بتقليد عبورها من خلال رش المياه المتعارف عليه، والترحيب بالسائحين، و توزيع هدايا تذكارية و مطبوعات سياحية تابعة لهيئة تنشيط السياح.

وأشار إلى أن مدينة شرم الشيخ، ومطار شرم الشيخ الدولي، جرى تطويرهم بشكل كامل خلال الفترة الماضية،استعدادًا لقمة المناخ، مما ساهم في تعدد المقاصد السياحية بالمدينة.

وقالت غادة شلبي، نائب وزير السياحة لشؤون السياحة، إن السوق البريطاني يعد أحد أهم الأسواق المصدرة للسياحة إلى مصر، وأن تدشين هذا الخط يعكس ثقة السائحين البريطانيين في المقصد السياحي المصري، ورغبتهم في زيارته للاستمتاع بمقوماته السياحية المختلفة ومنتجاته وأنماطه السياحية المتنوعة.

وأكدت أن تدشين هذا الخط يعد نجاح للحملة الترويجية التي أطلقتها الوزارة Follow the Sun، في بداية شهر أكتوبر الجاري للترويج للمقصد السياحي المصري خلال الموسم السياحي الشتوي بعدد من الدول المستهدفة والتي من بينها المملكة المتحدة، لافتة إلى أن هذه الحملة تستهدف الترويج لسياحة الإقامة الطويلة (Long Stay) خلال الشتاء، والاستفادة من ارتفاع تكلفة الطاقة في دول أوروبا خلال الفترة القادمة، كما تستهدف المواطنين الراغبين في العمل عن بُعد.

جدير بالذكر أنه سيجري اليوم تدشين أولى رحلات الخطوط المنتظمة لشركة Wizz Air بين مدينتي لوتن والغردقة. كما أنه من المقرر أن تطلق شركة Wizz Air أربعة رحلات أسبوعيًا من مطاري جيتويك ولوتن بالمملكة المتحدة إلى مطاري شرم الشيخ والغردقة بواقع رحلتين لكل مدينة.