وزير الدفاع الإسرائيلي: قضينا على قائد منظومة الصواريخ المضادة للدروع بحماس

قال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت، إن لهذه الحرب التي تشنها قواته ثمنا باهظا، مؤكدا أنه يشارك حزن عائلات الجنود الذين ماتوا في القتال بمدينة غزة.



وأضاف خلال كلمة له، منذ قليل، أن قوات جيش الاحتلال ستواصل القتال والحرب من أجل الانتصار للذين ماتوا من زملائهم، والأحياء أيضا ولشعب إسرائيل، منوها بأن القوات تتقدم حسب المخطط وحماس تتلقى ضربات قاسية، أكثر من 10 آلاف قذيفة أُلقيت على غزة، وآلاف الأهداف تم القضاء عليها ، والقبض على من أسماهم بآلاف المخربين من الدرجات الدنيا وحتى القيادات، والحرب تتقدم حسب الأهداف الموضوعة.



وزعم أن عناصر المقاومة يخرجون من فتحات الأنفاق ومن تحت المدارس والمستشفيات، غزة قاعدة للإرهاب والشر، مشددا على أن إحدى المؤسسات التي قضت عليها قوات الاحتلال في الأوقات الأخيرة منظومات دفاع جوية، وتم إلقاء القبض على قائد منظومة الصواريخ المضادة للدروع بحماس، ولم يتوقفوا حتى يصلوا لجميع المخربين في كل الأماكن والإصرار على الانتصار- على حد قوله.