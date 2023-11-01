فرقة الرقص الحديث تعرض «عشم إبليس» على مسرح الجمهورية

تقدم فرقة الرقص المسرحي الحديث، عرض "عشم إبليس"، من تصميم وإخراج مناضل عنتر، في الثامنة مساء الجمعة والسبت 3 و4 نوفمبر على مسرح الجمهورية.

وتدور فكرة العرض، حول التاريخ الإنساني وما يضمه من أفكار متداخلة تتصارع بين الخير والشر وشخصيات متنوعة، جاءت إلى العالم ورحلت عنه.

ويحاول الباحث، في آثارها الوصول إلى الجانب الإنساني، واكتشاف الضعف الخفي بداخله الذي يغلب العاطفة على صوت العقل في كثير من الأحيان، خلال مشاهد يحمل كل منها اسما مختلفا.

ويشار إلى أن فرقة الرقص المسرحي الحديث، تأسست عام 1993، ويديرها حاليا المخرج والمصمم وليد عوني، وتعتبر هي الأولى من نوعها في الوطن العربي، وأحرزت نجاحا كبيرا من خلال تناولها مواضيع متخصصة في الفنون والحضارة المصرية والعربية، وقدمت أكثر من 26 عرضًا فنيًا.

وشاركت في الكثير من المهرجانات العالمية، وقدمت عروضها في معظم الدول الأوروبية والولايات المتحدة والصين وكوريا والبلاد العربية، وحصلت على جائزة أفضل استعراضا في المهرجان القومي للمسرح عن عرض الفيل الأزرق عام 2015.