خروج مستشفى السرطان الوحيدة في غزة من الخدمة منى زيدان: عبر الإثيوبي تيدروس أدهانوم مدير منظمة الصحة العالمية عن قلق المنظمة الشديد وغضبها إزاء توقف المستشفى الوحيد الذي كان يتولى علاج مرضى السرطان في غزة عن العمل جراء نفاد الوقود، وهو المستشفى التركي.

وكتب أدهانوم عبر منصة X قائلا: لا توجد كلمات تكفي لوصف قلقنا على المرضى الذين فقدوا الوسيلة الوحيدة لتلقي علاج السرطان في غزة.

أطالب بالوصول الكامل للمساعدات الطبية والوقود الآن! كلما انتظرنا أكثر، كلما تعرضنا لهذه الأرواح الهشة للخطر! توقف المستشفى عن العمل: أعلنت منظمة الصحة العالمية، توقف مستشفى الصداقة التركية الفلسطينية، مركز السرطان الرئيسي في قطاع غزة.

وقالت المنظمة، إن المركز لم يعد يعمل بسبب نقص الوقود والأضرار الناجمة عن الغارات الجوية في محيطه خلال الـ 48 ساعة الماضية.

وتدعو منظمة الصحة العالمية إلى ضمان وصول مستدام وعلى نطاق واسع للمساعدات الإنسانية، بما في ذلك الوقود والمياه والغذاء والإمدادات الطبية إلى غزة، وندعو أيضا إلى الحماية الفعالة للمدنيين والرعاية الصحية.

وتدعو المنظمة إلى التعجيل بوصول المساعدات الإنسانية السريعة إلى داخل قطاع غزة وخارجه، بما في ذلك الوقود والمياه والغذاء والإمدادات الطبية، وإلى توافر إمكانية إحالة المرضى إلى خدمات الرعاية الصحية خارج غزة.

وفي النهاية، تدعو المنظمة إلى وقف إطلاق النار لأسباب إنسانية لمنع المزيد من الخسائر والمعاناة.