بايدن: لن نتوقف عن العمل لإخراج الرعايا الأمريكيين من غزة

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، إن إدارته لن تتوقف عن العمل، حتى تتمكن من إخراج الرعايا الأمريكيين من قطاع غزة المحاصر.



وكتب في تدوينة عبر صفحته الرسمية بمنصة «إكس»، مساء الأربعاء: «بفضل القيادة الأمريكية تمكنا اليوم من تأمين ممر آمن للجرحى الفلسطينيين والرعايا الأجانب للخروج من غزة».



وأضاف: «نتوقع خروج مواطنين أمريكيين اليوم من غزة والمزيد خلال الأيام المقبلة، ولن نتوقف عن العمل من أجل إخراجهم».





Today, thanks to American leadership, we secured safe passage for wounded Palestinians and for foreign nationals to exit Gaza.



We expect American citizens to exit today, and we expect to see more depart over the coming days.



We won't let up working to get Americans out of Gaza. — President Biden (@POTUS) November 1, 2023



وأفاد مراسل «القاهرة الإخبارية»، بدخول 55 شاحنة مساعدات مختلفة من مصر إلى قطاع غزة اليوم، لافتًا إلى الإعداد لدخول 100 شاحنة أخرى غدًا.



ولفت إلى عبور 361 من الرعايا الأجانب و45 مصابًا فلسطينيًا من قطاع غزة إلى مصر في اليوم الأول لإعادة تشغيل معبر رفح.



وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت وزارة الصحة استقبال أول مجموعة من الفلسطينيين المصابين في أحداث «غزة»، وذلك من خلال معبر رفح.



وصرح حسام عبدالغفار، بأنه تم توقيع الكشف الطبي على كافة الحالات، وتشخيصهم تشخيصا دقيقا، وتحويل 16 مصابا منهم للمستشفيات المجهزة بشمال سيناء، حيث تم تحويل 11 مصابا لمستشفى العريش العام، و5 مصابين لمستشفى بئر العبد.



وقال إنه جارٍ تحويل سائر الحالات إلى المستشفيات وجميع الحالات مستقرة وتتلقى رعاية طبية فائقة من الطواقم الطبية المتواجدة بالمعبر أو داخل المستشفيات، كما وقع أطباء الحجر الصحي بمعبر رفح الكشف الطبي على 117 من رعايا الدول الأجنبية.