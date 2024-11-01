مسرحية «قلبي وأشباحه» لـ عمرو يوسف ومي عز الدين ترفع لافتة كامل العدد بموسم الرياض

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رفعت مسرحية "قلبي وأشباحه" طوال أيام عرضها بموسم الرياض، والتي بدأ عرضها الثلاثاء الماضي وتستمر حتى غد السبت.

العرض من بطولة الفنانان عمرو يوسف ومي عز الدين، ويشاركهما مجموعة من نجوم الكوميديا منهم حمدي الميرغني وحاتم صلاح وسليمان عيد وإيمان السيد وشريف البردويلي وكامبا ومحمد ناصر ومروة أنور ودعاء رجب وإبرام سمير.

المسرحية من تأليف طه زغلول ونور مهران وأحمد عبدالعزيز (زوز)، ويخرجها محمد محمدي.

وعلى صعيد آخر، يواصل الفنان عمرو يوسف تصوير فيلم "درويش"، من إخراج وليد الحلفاوي وتأليف وسام صبري، ويشارك في بطولته دينا الشربيني ومحمد شاهين وتارا عماد ومصطفى غريب وأحمد عبدالوهاب وخالد كمال وإسلام حافظ.