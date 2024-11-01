 سيد عيد يعلن تشكيل بتروجت في افتتاح الدوري أمام بيراميدز - بوابة الشروق
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سيد عيد يعلن تشكيل بتروجت في افتتاح الدوري أمام بيراميدز

محمود عيسى
نشر في: الجمعة 1 نوفمبر 2024 - 4:51 م | آخر تحديث: الجمعة 1 نوفمبر 2024 - 4:51 م

أعلن سيد عيد، المدير الفنى لفريق بتروجت، تشكيل فريقه استعدادا لمواجهة بيراميدز.

تقام المباراة بين الفريقان في تمام الساعة الخامسة على ستاد الدفاع الجوي، ضمن الجولة الأولى من الموسم الجديد لبطولة الدوري الممتاز.

جاء تشكيل بتروجت كالتالي..

عمر صلاح، محمود شديد، رشاد المتولي، هادي رياض، حامد حمدان، أحمد رضا، أحمد بحبح، توفيق محمد، بدر يوسف، تشيكودي جبريل، محمد دودو.

على دكة البدلاء.. إسلام عبد الله، عبد الله غنيم، عبد العزيز سيد، محمد على عكاشة، إسلام هشام، خالد أبو زيادة، مصطفى الجمل، كيليتشي، ومحمد خليفة


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