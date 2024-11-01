 بواتييه الفرنسية تتحول لساحة حرب: إصابات خطيرة وإطلاق نار في صراع بين عصابات المخدرات - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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بواتييه الفرنسية تتحول لساحة حرب: إصابات خطيرة وإطلاق نار في صراع بين عصابات المخدرات

د ب أ
نشر في: الجمعة 1 نوفمبر 2024 - 3:02 م | آخر تحديث: الجمعة 1 نوفمبر 2024 - 3:03 م

قال وزير الداخلية الفرنسي، برونو ريتيلو لقناة (بي.إف.إم.تي.في) التلفزيونية، اليوم الجمعة، إن الصراع بين عصابات المخدرات المتنافسة ، أدى إلى إطلاق أعيرة نارية ومشاجرة جماعية ، تورط فيه مئات الأشخاص في مدينة بواتييه غربي البلاد

وأضاف الوزير، نقلا عن المقاطعة المحلية ، أن ما بين 400 و600 شخص يحملون "جميع أنواع الأسلحة" تورطوا في الشجار، الذي بدأ في وقت متأخر من أمس الخميس. وتابع أن خمسة أشخاص أصيبوا بطلقات نارية، بعضهم في حالة خطيرة.

وذكرت قناة "فرانس انفو" ، نقلا عن مصادر الشرطة ، أن فتى - 15 عاما، أصيب بجروح خطيرة، إثر إصابته بطلق ناري في الرأس.

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