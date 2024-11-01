وزير الخارجية يلتقي كبار الكتاب والمفكرين بجريدة الأهرام

التقى الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة، كبار الكتاب والمفكرين في حلقة نقاشية مطولة بجريدة الأهرام، حيث شهدت اللقاء تفاعلاً كبيراً حول التطورات الإقليمية والدولية وتأثيراتها على المصالح المصرية، وتبادل الآراء والتقييمات تجاه ما تشهده العلاقات الإقليمية والدولية من تحديات.

وشدد الوزير عبد العاطي خلال الحلقة النقاشية على محورية الدور الذي يضطلع به المفكرون وقادة الرأي في زيادة الوعي المجتمعي بقضايا السياسة الخارجية، لا سيما في ظل الاضطرابات الإقليمية المتشابكة غير المسبوقة وتداعياتها المباشرة على الأمن القومي المصري.

كما استعرض الوزير عبد العاطي باستفاضة محددات السياسة الخارجية المصرية والموقف من الملفات الإقليمية والدولية، مما أضاف عمقًا للنقاش حول القضايا الساخنة التي تهم المجتمع المصري.