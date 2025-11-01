إقبال كبير من المهتمين بالثقافة المصرية في 3 مدن ألمانية لمتابعة احتفالية افتتاح المتحف الكبير

نظم المكتب الثقافي المصري في برلين بالتعاون مع القنصلية العامة المصرية في فرانكفورت، وبالتنسيق مع متحف الآثار في فرانكفورت، فعالية خاصة داخل المتحف أتاحت للحضور متابعة البث المباشر للافتتاح التاريخي للمتحف المصري الكبير من القاهرة.

وخلال الفعالية، تم عرض مجموعة من المقتنيات المصرية الفريدة التي يحتفظ بها المتحف، بما في ذلك قطع أثرية تمثل ملامح من الحضارة المصرية القديمة، مصحوبة بعروض بصرية عن المتحف المصري الكبير ومراحله الإنشائية.

وشهدت القاعات إقبالًا واسعًا من المهتمين بالثقافة المصرية والآثار، الذين تابعوا بشغف تفاصيل هذا الحدث العالمي الذي يجسد عظمة الحضارة المصرية ومكانتها على خريطة التراث الإنساني.

ويأتي هذا النشاط في إطار حرص المكتب الثقافي المصري ببرلين والقنصلية العامة في فرانكفورت على تعزيز الحضور الثقافي المصري في ألمانيا، وإتاحة الفرصة للجمهور الألماني للتفاعل المباشر مع أبرز الإنجازات الحضارية التي تقدمها مصر للعالم.

وكشف الدكتور سامح سرور، رئيس المكتب الثقافي في برلين، أن برج U الشهير في مدينة دورتموند تزيّن بألوان الحضارة المصرية، احتفالًا بافتتاح المتحف المصري الكبير، في فعالية نظمها المكتب الثقافي المصري في برلين بالتعاون مع مجلس مدينة دورتموند، وعلى شاشات العرض العملاقة التي تعلو البرج، الذي يُعد من أبرز معالم المدينة، عُرضت لحظات الافتتاح في بث مباشر، ليعيش سكان دورتموند وزوارها تجربة فريدة تربطهم بمصر وبأحد أهم الأحداث الثقافية في العالم.

وامتدت أجواء الاحتفال إلى محيط وسط المدينة، حيث تابع الجمهور من مختلف الأعمار العروض الضوئية والمشاهد المبهرة التي حولت البرج إلى منارة ثقافية تضيء سماء دورتموند بروح الحضارة المصرية القديمة.

وأشار إلى أن جامعة برلين الحرة وبالتعاون بين المكتب الثقافي المصري ببرلين ومعهد المصريات شهدت مشاهدة للاحتفالات في مصر، موضحًا أنه ومن كثرة الإقبال تم فتح ثلاث قاعات لمشاهدة الافتتاح لاستيعاب الجمهور.