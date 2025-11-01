قطار بايرن ميونخ يدهس ليفركوزن بثلاثية في الدوري الألماني

واصل بايرن ميونخ سلسلة انتصاراته المتتالية في الدوري الألماني بفوز جديد على حساب باير ليفركوزن بنتيجة 3-0، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم، السبت، على ملعب أليانز أرينا، ضمن منافسات الجولة التاسعة من البطولة.

تقدم بايرن ميونخ عن طريق سيرج جنابري في الدقيقة 25، بعد انفراد بالمرمى، ثم أضاف السنغالي نيكولاس جاكسون الهدف الثاني للبايرن في الدقيقة 31 برأسية مميزة، واختتم لويك بادي، مدافع ليفركوزن ثلاثية البايرن بالخطأ في مرماه في الدقيقة 43.

وحقق بايرن ميونخ 9 انتصارات متتالية منذ انطلاق الموسم الحالي من الدوري الألماني، بالإضافة للانتصار في 3 جولات متتالية كذلك من دوري أبطال أوروبا.

بهذا الفوز رفع بايرن ميونخ رصيده للنقطة 27، في صدارة جدول ترتيب الدوري الألماني، بالعلامة الكاملة، فيما تجمد رصيد باير ليفركوزن عند 17 نقطة في المركز الخامس.