أكد محمد مطيع، رئيس بعثة مصر المشاركة في دورة الألعاب الأولمبية للشباب «داكار 2026» ورئيس اتحاد الجودو، أن تتويج السباح المصري زين هشام بالميدالية الذهبية في سباق 100 متر فراشة جاء متوافقًا مع التوقعات التي وضعتها اللجنة الأولمبية المصرية واتحاد السباحة قبل انطلاق المنافسات.

وقال مطيع إن الأرقام والنتائج التي حققها زين هشام خلال الفترة الماضية كانت تشير إلى قدرته على المنافسة بقوة وحصد الميدالية الذهبية، وهو ما نجح في تحقيقه بالفعل بتوفيق من الله، في أول أيام المنافسات.

وأضاف رئيس بعثة مصر أن هذا الإنجاز يمثل بداية مبشرة للبعثة المصرية في الدورة، معربًا عن أمله في أن تكون ذهبية زين هشام فاتحة خير على جميع اللاعبين المصريين خلال الأيام المقبلة.

وأشار مطيع إلى أن مشوار زين هشام في منافسات السباحة لم ينتهِ بعد، حيث لا يزال أمامه خوض منافسات سباقي ٥٠ متر فراشة و٢٠٠ متر فراشة، متمنيًا له التوفيق وتحقيق المزيد من الميداليات ورفع علم مصر على منصات التتويج.

واختتم تصريحاته بالتأكيد على وجود آمال كبيرة في باقي الألعاب والمنافسات، من أجل زيادة رصيد مصر من الميداليات في أولمبياد الشباب بداكار.