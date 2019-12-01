كوريا الجنوبية تؤكد الحالة الـ33 لحمى الخنازير الإفريقية

أظهرت الاختبارات إصابة خنزير بري، تم اصطياده الأسبوع الماضي بالقرب من الحدود مع كوريا الشمالية، بحمى الخنازير الإفريقية، مما يرفع عدد الحالات المؤكدة للمرض إلى 33 في كوريا الجنوبية، طبقا لما ذكرته شبكة "كيه.بي.إس.وورلد" الإذاعية الكورية الجنوبية اليوم الأحد.

وكان فريق مشترك من الجنود والصيادين المدنيين قد أصطاد الخنزير البري في مزرعة، على بعد كيلومتر واحد من خط الحدود الجنوبي من المنطقة منزوعة السلاح في منطقة "يونتشيون" بإقليم جيونجي الأربعاء الماضي.

واتخذت المنطقة إجراءات بشأن الحجر الصحي ودفنت الجيفة اليوم التالي.

وأكد المعهد الوطني للأبحاث البيئية أمس السبت أن الاختبارات أظهرت إصابة الخنزير البري بالفيروس الحيواني المميت وأبلغت السلطات المعنية بالنتيجة.

وتمثل الحالة الأخيرة التاسعة لمرض حمى الخنازير الإفريقية في منطقة يونتشيون والـ33 في البلاد منذ تأكيد الحالة الأولى في مزرعة خنازير في منطقة حدودية في 17 سبتمبر الماضي.

ولا يضر المرض الحيواني بالبشر، لكنه مميت للخنازير. وليس هناك حاليا أي لقاح أو علاج للمرض.