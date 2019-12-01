ليوناردو دي كابريو يرد على اتهام رئيس البرازيل له بتمويل حرائق الأمازون

ألقى الرئيس البرازيلي " جاير بولسونارو" باللائمة على الممثل الأمريكي ليوناردو دي كابريو في موجة الحرائق في غابات الأمازون المطيرة، ما دفع الممثل الأمريكي للرد يوم السبت ساعيا إلى تبديد الادعاء الذي لا أساس له من الصحة.

وقال الزعيم اليميني المتطرف لأنصاره في خطاب أمام القصر الرئاسي في برازيليا يوم الجمعة "دي كابريو رجل لطيف، أليس كذلك؟ إنه يعطي المال لإشعال الحرائق في الأمازون".

واتهم بولسونارو المنظمات غير الحكومية بإشعال الحرائق عن عمد واستخدام اللقطات الدرامية لجمع المزيد من التبرعات.

ويبدو أن الزعيم البرازيلي كان يربط ديكابريو بهذا الاتهام لأن الممثل تعهد في أغسطس الماضي بتقديم 5 ملايين دولار من خلال منظمته "إيرث أليانس" (تحالف الأرض) لحماية غابات البرازيل المطيرة ودعم المجتمعات الأصلية في المنطقة، مع تزايد الضجة بسبب موجة الحرائق في الأمازون.

وقال بولسونارو مؤخرًا: "ما الذي فعلته المنظمات غير الحكومية؟ ما هو الأسهل؟ قم بإشعال الحرائق، والتقط الصور، والأفلام، وأطلق حملة ضد البرازيل، واتصل بأشخاص مثل ليوناردو دي كابريو. وليوناردو دي كابريو يمنحك 500 ألف دولار".

وأضاف "جزء من ذلك ذهب إلى الأشخاص الذين أشعلوا الحرائق، أليس كذلك؟ ليوناردو دي كابريو له علاقة بالحرائق في منطقة الأمازون".

وفي منشور عبر موقع أنستجرام، رد دي كابريو على هذا الاتهام، قائلاً: "مستقبل هذه النظم البيئية التي لا يمكن تعويضها على المحك، وأنا فخور بالوقوف مع المجموعات التي تحميها. وعلى الرغم من أنها تستحق الدعم، إلا أننا لم نمول المنظمات المستهدفة (بالهجوم حاليا)".

وعانت البرازيل في وقت سابق هذا العام من حرائق الغابات المدمرة، والتي ساهمت في تسارع إزالة الغابات في غابات الأمازون المطيرة - التي يطلق عليها اسم "رئة الكوكب" لدورها الحاسم في منع الاحترار العالمي.