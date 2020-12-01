الأرجنتين تمدد المزايا الضريبية للشركات الصغيرة بسبب كورونا

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أعلنت هيئة الضرائب الوطنية في الأرجنتين، اليوم الاثنين، تمديد المزايا الضريبية التي تقرر منحها للشركات الصغيرة بهدف مساعدتها في مواجهة تداعيات جائحة فيروس كورونا حتى نهاية العام الحالي.

وبحسب التوجيهات الصادرة عن هيئة الضرائب، فإنه لم يتم شطب دافعي الضرائب المسجلين وفق ما يعرف باسم "مونوتريبوتيستا" لأنهم لم يسددوا الضرائب خلال نوفمبر الحالي. ويتيح هذا النظام لصغار دافعي الضرائب دفغ مبلغ شهري ثابت لتغطية ضرائبهم واشتراك التقاعد والتأمين الاجتماعي.

ويمكن شطب دافع الضرائب من هذا النظام إذا لم يسدد المبلغ الشهري لمدة 10 أشهر متتالية، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.

وبحسب القرارات الأخيرة فإنه سيتم تعليق أي إجراءات ضد صغار دافعي الضرائب في الأرجنتين حتى نهاية العام الحالي.

كما سيستمر العمل بخفض أسعار الفائدة وعدد أقساط الضرائب المستحقة على الشركات الصغيرة التي بدأ تطبيقها في وقت سابق من العام الحالي لمساعدة الشركات في مواجهة تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد.

في الوقت نفسه يمكن للشركات الصغيرة والمتوسطة التي تعمل في مجال التصدير تأجيل سداد ضرائب التصدير لمدة تتراوح بين 15 و20 يوما، وفقا لطبيعة وحجم الصادرات.