ماكرون: حملة تطعيم كبيرة لكورونا في فرنسا بين أبريل ويونيو 2021

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، في مؤتمر صحفي مشترك في باريس مع رئيس الوزراء البلجيكي ألكسندر دي كرو، اليوم الثلاثاء، إن أول حملة للتطعيم ضد "كوفيد-19" في فرنسا للأشخاص الأكثر ضعفًا، سيتبعها حملة أخرى "لمعظم الناس" سيتم تنفيذها بين أبريل ويونيو.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن مرحلة التحصين الأولى ستبدأ "في أقرب وقت ممكن"، وعلى الأرجح ستكون بين نهاية ديسمبر وأوائل يناير، للأشخاص المعرضين للخطر.

وتعتمد استراتيجية التطعيم على توصيات هيئة الصحة الفرنسية.

وأضاف ماكرون أن فرنسا ستتخذ إجراءات تقييدة لتجنب سفر مواطني بلاده إلى منتجعات التزلج، حيث يوجد خطر الإصابة بكوفيد-19، مضيفًا أن القرار قد يتخذ في 11 من الشهر الجاري.