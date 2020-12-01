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الأهلي يصل استاد السويس استعداد لمواجهة الاتحاد

عمرو فهمي
نشر في: الثلاثاء 1 ديسمبر 2020 - 7:31 م | آخر تحديث: الثلاثاء 1 ديسمبر 2020 - 7:31 م

وصلت حافلة الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي  إلى استاد السويس، استعدادًا لمواجهة الاتحاد السكندري، في نصف نهائي بطولة كأس مصر، التي تنطلق في الثامنة مساء اليوم الثلاثاء.

وحرص بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق، على عقد محاضرة مع اللاعبين داخل فندق الإقامة قبل التحرك إلى ملعب المباراة، منح خلالها التعليمات الأخيرة للاعبين.
وكان موسيماني قد أعلن تشكيل الفريق الذى سيواجه الاتحاد وجاء كالتالي :
حراسة المرمى: محمد الشناوي.
خط الدفاع: محمد هاني - أيمن أشرف - ياسر إبراهيم - علي معلول.
خط الوسط: عمرو السولية - حمدي فتحي - محمد مجدي أفشة - حسين الشحات - جيرالدو.
خط الهجوم: مروان محسن.
ويجلس على مقاعد البدلاء كل من: علي لطفي - رامي ربيعة - بدر بانون - محمود وحيد - أكرم توفيق - محمود كهربا - ناصر ماهر - طاهر محمد طاهر - صلاح محسن.

واستعد الأهلي لمواجهة الاتحاد السكندري من خلال التدريب يومي السبت والإثنين بسبب ضيق الوقت ما بين مواجهة اليوم ونهائي دوري أبطال إفريقيا، الذي أقيم مساء يوم الجمعة الماضي.


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