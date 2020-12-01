 5733 إصابة جديدة بكورونا في بولندا والإجمالي يقترب من المليون - بوابة الشروق
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5733 إصابة جديدة بكورونا في بولندا والإجمالي يقترب من المليون

أ ش أ
نشر في: الثلاثاء 1 ديسمبر 2020 - 1:14 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 1 ديسمبر 2020 - 1:14 ص

أعلنت وزارة الصحة البولندية، اليوم الاثنين، تسجيل 5733 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية ليبلغ إجمالي عدد الحالات المُصابة 990811.

وأوضحت الوزارة، وفقا لوكالة الأنباء البولندية، أن الحالات التي سُجلت خلال آخر 24 ساعة هي أقل إصابات يومية تم تسجيلها منذ 13 أكتوبر.

وقالت الوزارة إن 577514 شخصًا تماثلوا للشفاء من مرض (كوفيد-19) الذي يُسببه الفيروس التاجي.

ورصدت بولندا أول حالة إصابة بالفيروس في الرابع من شهر مارس الماضي.

ومن ضمن أعراض مرض (كوفيد-19) الحمى والكحة وضيق التنفس وألم العضلات والشعور بالتعب.

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