العليا للانتخابات الليبية: صلاحية بطاقة الناخب مستمرة لكل الاستحقاقات الانتخابية المقبلة

أكدت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات الليبية، أن صلاحية بطاقة الناخب مستمرة لكل الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، مشددة على أن هو آخر أيام المدة المحددة لاستلام بطاقة الناخب.

ووفقا لوكالة الأنباء الليبية "وال"، اليوم الأربعاء، حَيت المفوضية كل الجهود المبذولة من قبل العاملين في مراكز التوزيع، وشركائها في إنجاز العملية الانتخابية الذين تظافرت جهودهم من أجل تسليم بطاقة الناخب في أنسب الظروف.

وأهابت بالمواطنين أن يعو أهمية استلامهم لبطاقاتهم الانتخابية، فبدونها لن يستطيعوا المشاركة في الاستحقاق الانتخابي المقرر يوم 24 ديسمبر.. مؤكدة أن هذه الوثيقة الرسمية تحفظ هذا الحق في كل الاستحقاقات الانتخابية القادمة فبوجود QR تصبح هذه البطاقة دائمة ومتضمنة لكل معلومات الناخب الشخصية.