 العليا للانتخابات الليبية: صلاحية بطاقة الناخب مستمرة لكل الاستحقاقات الانتخابية المقبلة - بوابة الشروق
الأربعاء 1 ديسمبر 2021 5:52 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد قرار الفنان هاني شاكر نقيب المهن الموسيقية بمنع 19 من مطربي المهرجانات من الغناء؟

النتـائـج تصويت

العليا للانتخابات الليبية: صلاحية بطاقة الناخب مستمرة لكل الاستحقاقات الانتخابية المقبلة

أ ش أ
نشر في: الأربعاء 1 ديسمبر 2021 - 5:46 م | آخر تحديث: الأربعاء 1 ديسمبر 2021 - 5:49 م

أكدت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات الليبية، أن صلاحية بطاقة الناخب مستمرة لكل الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، مشددة على أن هو آخر أيام المدة المحددة لاستلام بطاقة الناخب.

ووفقا لوكالة الأنباء الليبية "وال"، اليوم الأربعاء، حَيت المفوضية كل الجهود المبذولة من قبل العاملين في مراكز التوزيع، وشركائها في إنجاز العملية الانتخابية الذين تظافرت جهودهم من أجل تسليم بطاقة الناخب في أنسب الظروف.

وأهابت بالمواطنين أن يعو أهمية استلامهم لبطاقاتهم الانتخابية، فبدونها لن يستطيعوا المشاركة في الاستحقاق الانتخابي المقرر يوم 24 ديسمبر.. مؤكدة أن هذه الوثيقة الرسمية تحفظ هذا الحق في كل الاستحقاقات الانتخابية القادمة فبوجود QR تصبح هذه البطاقة دائمة ومتضمنة لكل معلومات الناخب الشخصية.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك