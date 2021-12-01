اتفاق بين البرلمان الأوروبي والدول الأعضاء على قانون إدارة البيانات

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اتفق مفاوضو البرلمان الأوروبي والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي مساء الثلاثاء على موقف مشترك بشأن ما يسمى بـ "قانون إدارة البيانات الأوروبية"، وفقا لما أكده الجانبان في بروكسل.

وكانت المفوضية الأوروبية اقترحت هذا القانون العام الماضي.

والهدف من هذا القانون هو تعزيز الابتكار في مجال الذكاء الاصطناعي والطب وإمكانية التنقل من خلال زيادة استخدام البيانات.

وفي مجال الصحة، على سبيل المثال، يمكن للبيانات أن تسهم في تحسين الرعاية، وتمكين العلاجات التخصصية والمساعدة في إيجاد علاجات للأمراض النادرة أو المزمنة.

كما يهدف القانون إلى ضمان احتفاظ المواطنين بالسيطرة على بياناتهم. وينطبق ذلك أيضا على أولئك الذين يقدمون بياناتهم طواعية.

وقالت نائبة رئيسة المفوضية الأوروبية مارجريت فيستاجر إن "الأمر يتعلق بتهيئة الظروف السليمة لتبادل البيانات الموثوق بها بما يتماشى مع قيمنا الأوروبية وحقوقنا الأساسية".

وأضافت: "إننا نهيئ بيئة آمنة يمكن فيها تبادل البيانات بين القطاعات والدول الأعضاء لصالح المجتمع والاقتصاد".