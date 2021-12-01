المفوضية الأوروبية تريد تعليق بعض حقوق اللجوء عند الحدود مع بيلاروس

أعربت المفوضية الأوروبية عن رغبتها في تعليق بعض حقوق اللجوء لمدة ستة أشهر عند حدود بيلاروس مع الاتحاد الأوروبي، مما سيسمح لبولندا ولاتفيا وليتوانيا باحتجاز طالبي اللجوء لفترة أطول وترحيل أصحاب طلبات اللجوء المرفوضة على نحو أسهل.

وقال نائب رئيس المفوضية الأوروبية مارجاريتيس شيناس أثناء استعراض الإجراءات المقترحة في بروكسل: "نحن أسرة، وعندما يتعرض أحدنا لهجوم، سوف يساعده الباقون. هذه هي الرسالة التي نريد التأكيد عليها بهذه الحزمة".

وأضاف شيناس: "ما نقترحه اليوم هو حزمة متماسكة هادفة تمنح في ذات الوقت الدول الثلاث الأعضاء كل ما يحتاجونه، وتدعم وتحمي وتحافظ على ما نمثله بصورة كاملة"، مشيرا إلى حق اللجوء ومبدأ عدم إعادة المهاجرين واحترام حقوق الإنسان، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الأربعاء.

وقال الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو الأسبوع الماضي إن بلاده ستستمر في السماح للمهاجرين بمحاولة دخول الاتحاد الأوروبي، متحديا تحذيرات بفرض عقوبات لمنع تدفق المهاجرين إلى حدود التكتل.

ومن شأن المقترح أن يعطي سلطات الحدود فترة أطول لتسجيل طلبات اللجوء، ومن المحتمل احتجاز أصحابها في مراكز الاستقبال الحدودية. وسوف يكون أمامهم أربعة أسابيع بدلا من عشرة أيام حاليا.

ويمكن لعملية اللجوء بأكملها، والتي تشمل الاستئناف، أن تجرى عند الحدود خلال فترة أقصاها أربعة أشهر. وبالإضافة إلى ذلك، تريد المفوضية السماح بعمليات ترحيل أسهل وأسرع.