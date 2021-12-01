حمدوك يدعو الشرطة إلى توخي أعلى درجات الاحترافية في حماية تظاهرات السودان

وجه رئيس الوزراء السوداني الدكتور عبدالله حمدوك، بإجراء تحقيق حول مقطع فيديو متداول لدخول عناصر من الشرطة السودانية إلى أحد المستشفيات.

ودعا «حمدوك» قوات الشرطة إلى توخي أعلى درجات الاحترافية في حماية المواكب السلمية في السودان، وذلك وفقًا لما أوردته فضائية «سكاي نيوز عربية»، في خبر عاجل لها، مساء الأربعاء.

وتظاهر آلاف السودانيين، أمس الثلاثاء، في مواكب مليونية 30 نوفمبر، رفضًا للإجراءات السياسية التي اتخذها القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول عبد الفتاح البرهان وللاتفاق السياسي المُوقّع بينه وبين رئيس الوزراء عبد الله حمدوك.

وانطلقت التظاهرات من محطة «باشدار» بجنوب غرب الخرطوم، مرورًا بـ«صينية القندول» وسط الخرطوم، ثم توجّهوا نحو محيط القصر الجمهوري.