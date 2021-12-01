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أعداد جريدة الشروق
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العراق: عملية أمنية مشتركة جنوب تكريت

أ ش أ
نشر في: الأربعاء 1 ديسمبر 2021 - 10:23 ص | آخر تحديث: الأربعاء 1 ديسمبر 2021 - 10:23 ص

أعلن الحشد الشعبي العراقي، اليوم الأربعاء، انطلاق عملية أمنية مشتركة في قاطع المعتصم جنوب تكريت مركز محافظة صلاح الدين /180 كلم شمال بغداد/.

وأوضح الحشد، في بيان، أن قيادة عمليات صلاح الدين للحشد الشعبي الفوج الثالث واللواء 3 شرطة اتحادية وطوارئ صلاح الدين، نفذت الأربعاء، عملية أمنية في قاطع المعتصم جنوب تكريت".

وأضاف البيان أن "العملية انطلقت صباح اليوم لتفتيش وتطهير حويجة المجمع وحويجة الصعيوية في قاطع المعتصم جنوب تكريت، ومسح وتطهير الجزر والحوائج التي تعتبر مناطق شائكة وذات تضاريس صعبة".

وتهدف العملية إلى "تأمين المناطق وحماية المدنيين والقطعات الأمنية كي لا تستغل من قبل الإرهابيين".

 


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