 نوعية طنطا تنظم معرضا للمشغولات الفنية بعنوان كلام بالورق - بوابة الشروق
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نوعية طنطا تنظم معرضا للمشغولات الفنية بعنوان كلام بالورق

علاء شبل:
نشر في: الجمعة 1 ديسمبر 2023 - 7:33 م | آخر تحديث: الجمعة 1 ديسمبر 2023 - 7:33 م

نظمت كلية التربية النوعية جامعة طنطا، معرضًا للمشغولات الفنية بعنوان "كلام بالورق"، برعاية الدكتورة رانيا عبده الإمام، عميد الكلية والدكتورة نجلاء الحلبي، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتور أكرم نمير وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتور السيد مزروع وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث والدكتور عبد الواحد صالح، رئيس قسم التربية الفنية وإشراف الدكتورة منار محمود محمد عودات، المدرس بقسم التربية الفنية.

وأشادت عميد الكلية بالجهود المبذولة من الدكتورة منار عودات، المشرف على المعرض، والهيئة المعاونة والطلاب المشاركين في المعرض، متمنية لهم التميز ليجدوا لأنفسهم مكانة بين صفوة الفنانين الذين نفتخر بهم، مضيفة أن إقامة هذه المعارض يأتي لتبادل الأفكار وصهر التجارب الفنية وإبراز مواهب وابداعات الطلاب.

من جانبها أشارت الدكتورة منار عودات، إلى أن الأعمال الفنية المعروضة استهدفت الكشف عن الإمكانات التشكيلية لخامة الورق وقابليتها للتشكيل الفني، وذلك كمدخل لتأكيد وإثراء البعد التعبيري للمشغولة الفنية متعددة المستويات من خلال التشكيل بالورق بأسلوب المحاكاة التشخيصية؛ بما يؤدي إلى التكامل الجمالي والدلالي للمشغولة الفنية.

وأشارت إلى أن المعرض ضم 70 عملا فنيا من إنتاج طلاب الفرقة الأولى بقسم التربية الفنية.


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