البنتاجون: نجحنا بتدمير القدرات العسكرية لوكلاء الحرس الثوري الإيراني بالمنطقة

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قال المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية البنتاجون، باتريك رايدر، إن توجه حاملة الطائرات «أيزنهاور» من شرق المتوسط إلى الخليج العربي يأتي في إطار الجهود الأمريكية الرامية إلى تحقيق فرض الاستقرار بمنطقة الشرق الأوسط.

وأضاف خلال تصريحات لـ «العربية» مساء الخميس، أن حاملة الطائرات غادرت بصحبة مجموعة من السفن البحرية إلى الخليج العربي؛ بهدف توفير خيار الردع الدولي والاستجابة للأعمال الطارئة؛ لمنع اندلاع ونشوب صراع إقليمي.

وأضاف أن الولايات المتحدة تنسق الجهود مع الحلفاء والشركاء والمنطقة؛ بهدف إبقاء المياه الإقليمية مفتوحة، مشيرا إلى استمرار تواجد حاملة الطائرات جيرالد فورد بالبحر المتوسط.

واتهم إيران بشن أذرعها المسلحة بالمنطقة الهجمات على القواعد والوحدات التابعة للجيش الأمريكي في العراق وسوريا، موضحا أن التواجد العسكري بالمنطقة يستهدف إلحاق الهزيمة بداعش ومنع عودتها للظهور مرة أخرى.

وأشار إلى رد الولايات المتحدة على تلك الهجمات بشن غارات انتقامية ناجحة أسفرت عن تدمير القدرات العسكرية لوكلاء الحرس الثوري الإيراني بالمنطقة، مضيفا أن بلاده لن تترد في حماية القوات العسكرية المتواجدة حال تعرضها للهجوم.