الأردن يدين استئناف الحرب العدوانية الإسرائيلية على قطاع غزة

أدانت وزارة الخارجية الأردنية، اليوم الجمعة، "استئناف الحرب العدوانية الإسرائيلية العبثية على قطاع غزة".

وقال المتحدث باسم الوزارة السفير سفيان القضاة في بيان صادر عن الخارجية الأردنية: "ترفض وتدين المملكة بشدة استئناف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وعلى المجتمع الدولي تحمل مسئوليته وردع إسرائيل من ارتكاب المزيد من الجرائم ضد المدنيين ووقف حربها العبثية على غزة"، وفقا لوكالة الأنباء الأردنية (بترا).

وأكد القضاة "ضرورة احترام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وضرورة توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، وتكثيف الجهود لوقف الحرب المستعرة على غزة".

وشدد القضاة على أن "استئناف القصف الإسرائيلي على قطاع غزة يفاقم الكارثة الإنسانية في القطاع، وعلى ضرورة وقف هذا العدوان الغاشم الذي أزهق آلاف الأرواح البريئة، ولا سيما النساء والأطفال"، مجددا "دعوته للمجتمع الدولي للتحرك فوراً لفرض وقفٍ لإطلاق النار".