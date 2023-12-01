أشاد مصطفى شحاته، منسق حملة المرشح الرئاسي رئيس حزب الوفد، عبد السند يمامة في الإمارات، بنزاهة وشفافية العملية الانتخابية للمصريين.



جاء ذلك خلال لقاء شحاتة اليوم بالسفير المصري بالإمارات، قبل الإدلاء بصوته داخل القنصلية المصرية بدبي.



وشهدت لجان الاقتراع، بدولة الإمارات، توافدًا من أبناء الجاليات المصرية بعد فتح صناديق الاقتراع للمصريين بالخارج، للإدلاء باصواتهم.



كما نشرت حملة المرشح عبد السند يمامة، لقطات لعملية تصويت أبناء الجالية المصرية في الإمارات خلال مشاركتهم في الانتخابات الرئاسية و الإدلاء بأصواتهم.



وانطلقت عملية تصويت المصريين المقيمين في الإمارات بالانتخابات الرئاسية المصرية، وبدأت السفارة المصرية فى استقبال أبناء الجالية المصرية للإدلاء بأصواتهم، وتم فتح اللجان في الموعد المحدد لبداية التصويت وفقا للمواعيد المقررة من الهيئة الوطنية للانتخابات.



يذكر أن تصويت المصريين في الخارج حدده الجدول الزمني خلال أيام 1، و2، و3 ديسمبر من الساعة التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً، وفقًا للتوقيت المحلي لكل دولة.