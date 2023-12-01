رئيس السلفادور يحصل على إجازة 6 أشهر قبل إعادة الانتخابات

حصل رئيس السلفادور، نجيب بقيلة، على إجازة لمدة ستة أشهر، للتحايل حول الحظر الدستوري المفروض على إعادة الانتخاب المباشر.

ومنحت الجمعية التشريعية مساء أمس الخميس طلب الإجازة له.

يذكر أنه قبل عامين، أعطى القضاة الدستوريون ، الموالون للحكومة، موافقتهم على ترشح بقيلة لإعادة انتخابه، على الرغم من فرض حظر على فترة رئاسية ثانية، على التوالي، مما مهد الطريق لحملته عام 2024. وكان قد تولى المنصب في عام 2019 .

والشرط الوحيد، الذي فرضه القضاة، هو فترة توقف عن ممارسة سلطاته لمدة ستة أشهر، بين فترات الرئاسة.

وعين البرلمان الآن رئيسة مؤقتة للفترة الباقية من منصبه.

وستتولى السكرتيرة الخاصة الحالية للرئاسة، كلوديا رودريجيز، مهام رئيس الدولة، اعتبارا من اليوم الجمعة بناء على اقتراح بقيلة.

ومن المقرر أن تجرى الانتخابات الرئاسية في الرابع من فبراير المقبل.