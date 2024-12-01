وزير الطيران للنواب: لا بيع للمطارات أو الأصول ونستهدف تحسين الجودة

قال الدكتور سامح الحفني وزير الطيران المدني، إن طرح المطارات للاستثمار، ليس بيع للمطارات، أو بيع للأصول، بل مشاركة فى الإدارة، بهدف تحسين الجودة.

وأضاف الحفني خلال الجلسة العامة بمجلس النواب اليوم :"الفكر ليس فى الاحتياج للفلوس، إنما تحسين الجودة، فالسعودية طرحت مطارات كثرة للمستثمرين أخرها مطار المدينة، رغم انها ليست فى حاجة للفلوس". متابعا "نحن نقوم بطرح المطراات لتحسين الجودة وإدخال المطارات المصرية فى المنافسة العالمية ".

وطالب وزير الطيران، البرلمان بدعم "مصر للطيران" باعتبارها النقال الوطني الوحيد، وقال :"مفيش شركة طيران في العالم تتحمل ما تحملته مصر للطيران، من أحداث مرت بها، منها، ثورتين وتحرير لسعر الصرف، ووباء كورونا، والأحداث الجيوسياسية التى تحدث حولنا فى المنطقة".

وأردف : "الشركة هي ناقل وطني وقت الأزمة نجرى عليها لإنقاذ الناس كما حدث مؤخرا فى أحداث لبنان،و والفترة المقبلة ستشهد إزدهارا للشركة".

و حول مطالبة أحد النواب بالاهتمام بالرياضات الجوية، ودعم الطيران الرياضي، قال "الحفني": "مهتمون بالرياضات، ونعيد مجلس إدارة اللعبات، ولكن هناك خلاف بين وزارة الطيران والرياضة فى تبعية الأندية، نناقشه مع وزير الرياضة، وخلال 3 أشهر ستظهر ملامح للرياضات الجوية، فنحن مشتركين فى المنظمة الدولية للرياضات الجوية، ونحن من الأعضاء المؤسسين للمنظمة".