أعلن الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، عن توقيع اتفاقية خلال اليومين المقبلين مع مركز «جوستاف روسي» الفرنسي، بعد مفاوضات استمرت 3 سنوات؛ لعلاج الأورام في مصر بمستشفى أورام دار السلام هرمل؛ لتصبح مقرا للمركز داخل مصر.

وقال خلال تصريحات تلفزيونية برنامج «الحكاية» مع الإعلامي عمرو أديب، المذاع عبر شاشة «MBC مصر»، إن جوستاف روسي يعد المركز الأول في أوربا لعلاج الأورام، لافتا أن المركز لن يقتصر على علاج أورام الثدي فقط؛ بل سيشمل جميع أنواع الأورام، بالتعاون مع «جوستاف روسي»، أكبر مركز أورام في العالم؛ بعد إنشاء أول فرع لمعهد جوستاف روسي خارج فرنسا بمصر.

وأضاف أن المبنى الجديد، الذي تفقده الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، السبت، يتكون من 9 طوابق ويضيف 209 أسرة إقامة، و30 سرير رعاية، و33 وحدة زرع نخاع، بالإضافة إلى أقسام العلاج بالإشعاع والكيماوي.

وأكد أن «المواطن لن يتحمل أي شيء، والعلاج سيكون على نفقة الدولة، سواء من خلال قوائم الانتظار أو التأمين الصحي».

ونوه أن مستشفى أورام دار السلام تحقق نجاحات كبيرة في علاج أورام الثدي مجانا، مشيرا إلى وجود 14 مركز أورام تابع لوزارة الصحة في مختلف المحافظات، بالإضافة إلى المعهد القومي للأورام، مع استمرار العمل لتغطية باقي المحافظات.