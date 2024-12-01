الحوثيون في اليمن يعلنون استهداف هدف حيوي وسط إسرائيل بصاروخ فرط صوتي

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أعلنت جماعة أنصار الله الحوثية في اليمن، اليوم الأحد، تنفيذ عملية عسكرية استهدفت هدفاً حيوياً وسط إسرائيل، بصاروخ فرط صوتي.

وقال العميد يحيى سريع المتحدث العسكري باسم الحوثيين ، في بيان اليوم ، إن "القوات المسلحة (تابعة للجماعة) نفذت عملية استهداف لهدف حيوي بمنطقة يافا المحتلة بصاروخ فرط صوتي نوع فلسطين2 أصاب هدفه بنجاح".

وأكد المتحدث أن جماعته ستضاعف عملياتها العسكرية بالصواريخ والطائرات المسيرة "نصرة وإسنادا للمجاهدين في قطاع غزة والضفة الغربية".

وأعلنت جماعة الحوثي عن تنفيذ أول عملية لها بالصواريخ والطائرات المسيرة ضد إسرائيل في 31 أكتوبر 2023.

وفي فترات لاحقة، تحدثت الجماعة لأكثر من مرة عن استهدافها مواقع في جنوب إسرائيل بصواريخ بالستية وطائرات مسيرة، فيما أعلنت الأخيرة اعتراضها.