ثنائية لمرموش في فوز كبير لفرانكفورت

سجل عمر مرموش نجم منتخب مصر هدفين في فوز فريقه آينتراخت فرانكفورت "4-0" على هايندهايم ضمن منافسات الجولة الـ 12 من الدوري الألماني.

ونجح مرموش في تسجيل هدف فريقه الأول في الدقيقة 22 من متابعة لتمريرة تهيأت له خلف الدفاع ليسدد في الشباك، وأضاف الجزائري فارس شعيبي الهدف الثاني في الدقيقة 49 بعد شوط أول كان قد انتهى بهدف مرموش.

وفي الدقيقة 58 عاد مرموش ليسجل من جديد بعدما تسلم كرة وانطلق وسدد في الشباك بطريقة رائعة ليصل إلى هدفه رقم 13 هذا الموسم بفارق هدف عن المتصدر هاري كين نجم بايرن ميونخ.

وفي الدقيقة الأخيرة أضاف هوجو إيكيتيكي الهدف الرابع لفرانكفورت الذي رفع رصيد الفريق إلى 26 نقطة في المركز الثاني خلف بايرن ميونخ المتصدر وله 30 نقطة