مقتل 12 شخصا على الأقل في جنوب تايلاند بسبب الفيضانات

لقي 12 شخصا على الأقل حتفهم وتضررت أكثر من 600 ألف أسرة بسبب أسوأ فيضانات، في جنوب تايلاند منذ عقود، حسب وكالة حكومية.

وذكرت إدارة الوقاية من الكوارث والتخفيف من آثارها في بيان أن الأمطار الغزيرة والفيضانات العارمة، المستمرة في جنوب البلاد، منذ 22 نوفمبر، أضرت بـ640 ألفا و581 أسرة في عشرة أقاليم، مما تسبب في إجلاء حوالي 13 ألف شخص. ومازالت سبعة أقاليم في المنطقة، تواجه فيضانات، حسب وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الأحد.

وذكرت إدارة رئيسة وزراء تايلاند بايتونجتارن شيناواتر أنها تراقب الوضع عن كثب "كل ساعة" ووافقت أمس الأول الجمعة على ميزانية طوارئ بقيمة 70 مليون بات(مليوني دولار) لتخفيف آثار الفيضانات.

وتعتزم الحكومة أيضا توزيع مساعدات نقدية إضافية وإعادة هيكلة الديون ودعم الأرز بقيمة إجمالية 166 مليار بات للمساعدة في دعم التعافي الاقتصادي الناشيء في البلاد.



