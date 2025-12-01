أوكرانيا: عدد قتلى وجرحى الجيش الروسي منذ بداية الحرب يقترب من مليون و174 ألف فرد

أعلن الجيش الأوكراني، اليوم الاثنين، ارتفاع عدد قتلى وجرحى العسكريين الروس منذ بداية الحرب على الأراضي الأوكرانية في 24 شباط 2022، إلى نحو مليون و173 ألفا و920 فردا، من بينهم 1060 قتلوا، أو أصيبوا، خلال الساعات الـ24 الماضية.

وجاء ذلك وفق بيان نشرته هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، في صفحتها على موقع فيسبوك، وأوردته وكالة الأنباء الوطنية الأوكرانية "يوكرينفورم"، اليوم الاثنين.

وبحسب البيان، دمرت القوات الأوكرانية منذ بداية الحرب 11387 دبابة، و23678 مركبة قتالية مدرعة، و34754 نظام مدفعية، و1552 من أنظمة راجمات الصواريخ متعددة الإطلاق، و1253 من أنظمة الدفاع الجوي.

وأضاف البيان، أنه تم أيضا تدمير 430 طائرة حربية، و347 مروحية، و86090 طائرة مسيرة، و4024 صاروخ كروز، و28 سفينة حربية، وغواصة واحدة، و68583 من المركبات وخزانات الوقود، و4010 من وحدات المعدات الخاصة.

ويتعذر التحقق من هذه البيانات من مصدر مستقل.