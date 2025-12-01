استمرار جهود الإغاثة من الفيضانات بإندونيسيا وسريلانكا وتايلاند مع ارتفاع عدد القتلى

تتواصل جهود الإغاثة والمساعدات في أجزاء من جنوب شرق آسيا وجنوبها، إذ لم يتم بعد تحديد العدد الكامل للقتلى والمفقودين، بعدما خلفت الأمطار الغزيرة والفيضانات خسائر فادحة خلال الأسبوع الماضي.

وذكرت السلطات، أن الطقس السيئ أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 469 شخصا في إندونيسيا، و170 في تايلاند، و334 في سريلانكا.

وفي تايلاند، استعرض رئيس الوزراء أنوتين تشارنفيراكول، أمس الأول السبت، خطط الإغاثة والتعويضات للجزء الجنوبي من البلاد، إذ قالت إدارة الوقاية من الكوارث وتخفيف حدتها، إن الفيضانات الشديدة التي شهدها 12 إقليما جنوبي البلاد، أثرت على أكثر من 1.4 مليون أسرة و3.8 مليون شخص.

ومن جانبها، أفادت السلطات السريلانكية، اليوم الاثنين، بأن فرق الإنقاذ لا تزال تبحث عن 370 شخصا مفقودا، وجرى نقل ما يقرب من 148 ألف شخص إلى أماكن إيواء مؤقتة بعدما تضرروا في الأسبوع الماضي من الأمطار الغزيرة التي غمرت مياهها المنازل والحقول والطرق وتسببت في حدوث انهيارات أرضية، ولا سيما في منطقة التلال الوسطى المعروفة بزراعة الشاي.