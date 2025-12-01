 ارتفاع حصيلة ضحايا الأمطار الغزيرة والفيضانات العارمة في تايلاند إلى 170 قتيلا - بوابة الشروق
الإثنين 1 ديسمبر 2025
ارتفاع حصيلة ضحايا الأمطار الغزيرة والفيضانات العارمة في تايلاند إلى 170 قتيلا

أ ش أ
نشر في: الإثنين 1 ديسمبر 2025 - 9:29 ص | آخر تحديث: الإثنين 1 ديسمبر 2025 - 9:29 ص

ارتفعت حصيلة ضحايا الأمطار الغزيرة والفيضانات العارمة التي اجتاحت جنوب تايلاند مؤخرا إلى 170 قتيلا.

وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي)، في نشرتها الناطقة بالإنجليزية، اليوم الاثنين، أن أكثر من 100 شخص من بين القتلى لقوا مصرعهم في مقاطعة "سونجكلا" الجنوبية، حيث غمرت مياه الفيضانات المنازل والفنادق.

وكان الجيش التايلاندي قد أعلن عزمه إرسال حاملة طائرات وأسطول مكون من 14 قاربا محملا بإمدادات إغاثة ومطابخ ميدانية يمكنها توفير ثلاثة آلاف وجبة يوميا إلى المناطق المتضررة.

وقد أعلنت الحكومة التايلاندية حالة الطوارئ في مقاطعة "سونجكلا" الجنوبية، فيما توقعت هيئة الأرصاد الجوية هطول المزيد من الأمطار خلال هذا الأسبوع.

وتشهد حاليا مناطق كثيرة في قارة آسيا موسم الرياح السنوي الذي يتسبب في كثير من الأحيان في هطول أمطار غزيرة، مما يؤدي إلى حدوث انهيارات أرضية وفيضانات مفاجئة.

