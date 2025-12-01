روبوت يقدم المشروبات للسياح في متحف أردني

يحتضن متحف السيارات الملكي في العاصمة الأردنية عمان، مقهى فريدا من نوعه افتُتح مؤخرا، ويعمل بشكل آلي بالكامل عبر روبوت" صيني الصنع؛ حيث تُعد هذه الخطوة التكنولوجية الرائدة تجربة فريدة يُعتقد أنها الأولى من نوعها في المنطقة، لاعتمادها على الأتمتة الكاملة في إعداد المشروبات وتقديمها.

بدأ المقهى الآلي بتصميمه المبتكر في جذب الزوار والسياح، حيث يتميز بقدرة الروبوت على إعداد وتقديم تشكيلة واسعة من المشروبات الساخنة والباردة دون أي تدخل بشري، ما يوفر تجربة فريدة لزوار المتحف.

أفاد محمد القضاة، رئيس قسم العمليات والتسويق في المتحف، بأن الهدف من المقهى الآلي الذي يعمل بروبوت صيني الصنع "يتجاوز الخدمة التجارية ليصب في خانة البحث والتطوير" في مجال الروبوتات، موضحا في حديثه للأناضول، أن الفكرة تهدف بالأساس إلى "اختبار وتعديل الروبوت الذي يعمل منذ شهرين تقريبا في إعداد القهوة بشكل آلي كامل دون تدخل بشري".

وأشار إلى أن المشروع "لقي تفاعلا كبيرا من الناس وأحبوه"، داعيا السياح لزيارة الأردن والتمتع بمواقعها السياحية، خاصةً وأن تجربة الروبوت تمثل "نقطة جذب إضافية في العاصمة عمان".

عبر زوار المقهى عن انبهارهم ودهشتهم بالتجربة الآلية، حيث قال الأردني شاهر القادري، العامل في قطاع اللوجستيات والمستودعات في الإمارات: "هذه هي المرة الأولى التي أجرب فيها هذا المقهى، إنه شيء غريب، لم أره من قبل".

وأضاف للأناضول: "سافرت إلى الكثير من البلدان، ولكن بصراحة، لم أر شيئا كهذا، لقد صُدمت وأُعجبت"، متابعا: "القهوة جميلة، ويمكنك وضع تصاميم عليها، وهو أمر مثير للاهتمام حقا، لقد أحببت ذلك".

وأكد القادري أن الخدمة "خالية تماما من العامل البشري"، مشيرا إلى أن الزبون يختار فقط التصميم الذي يفضله، ليقوم الروبوت برسمه على سطح القهوة.

كما عبّر عن فخره بوجود هذا التطور في بلده، قائلا: "أشعر بالفخر لأن لدينا شيئا كهذا في الأردن، وهو ما يُظهر كيف أننا نتقدم ونتحسن ونمتلك أحدث التقنيات، لم أر شيئا كهذا حتى في الولايات المتحدة أو كندا أو أوروبا".

زائرة أخرى، فضلت عدم ذكر اسمها، وصفت طلب قهوة "أمريكانو" من الروبوت بأنها "جيدة ومشجعة"، لافتة إلى أن عملية الطلب والدفع تتم عبر شاشة إلكترونية.



وعن آلية عمل الروبوت، يقول أحد العاملين في المقهى إنها تمر بعدة خطوات دقيقة تبدأ بأخذ الكأس، ثم وضعه على الميزان، ثم تعبئة المشروب بواسطة الماكينة، ومن ثم العودة إلى الميزان للتحقق من الوزن النهائي، ويختم الروبوت عملية التحضير بالتقاط صورة للكأس قبل تسليم الطلب للزبون، متحدثا بالإنجليزية ليقول: "قهوتك جاهزة استمتع بمشروبك".

ويحظى المقهى بتفاعل واسع على وسائل التواصل الاجتماعي، ولديه صفحة خاصة على إنستغرام باسم "روبوت كافيه".