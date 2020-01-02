حزب «قلب تونس» يعلن رفضه القاطع للقائمة الوزارية المقترحة

أعلن حزب "قلب تونس"، اليوم الخميس، رفضه القاطع للقائمة الوزارية المقترحة من جانب رئيس الوزراء المكلف الحبيب الجملي.



وقال الحزب الليبرالي في بيان نشر فى موقغ التواصل الاجتماعي فيسبوك: "في متابعة للمشاورات التي يجريها السيد الحبيب الجملي رئيس الحكومة المكلف، يعلن حزب قلب تونس عن رفضه رفضا قاطعا للتعامل مع القائمة الوزارية المقترحة من خلال ما يصدر من تسريبات عبر مواقع التواصل الافتراضي".



وأكد أنه لم تجمعه أي مفاوضات مع الجملي كما أنه لم يتم الحديث فيما يتعلق بمقترحات حول الأسماء والمهام المطروحة عليهم في الحكومة.



وشدد على أن منح الحزب الثقة للحكومة مشروط "بالتشاور المسؤول والرسمي مع قيادة الحزب، واطلاع الحزب بصفة رسمية على برنامج الحكومة والقائمة الوزارية المفترضة والتشاور بشأنها".



يأتي هذا بعدما أعلن حزب حركة النهضة الإسلامية مساء أمس عن تحفظات تجاه الحكومة المقترحة من قبل الجملي.



ويشغل حزب النهضة 52 مقعدا في البرلمان، بينما يشغل قلب تونس 38 مقعدا.



وتحتاج الحكومة إلى مصادقة الأغلبية المطلقة لنيل ثقة البرلمان الذي يضم 217 نائبا.