ارتفاع إنتاج روسيا النفطي إلى مستوى قياسي

ارتفع إنتاج روسيا من النفط والمتكثفات النفطية خلال العام الماضي إلى أعلى مستوى له منذ انهيار الاتحاد السوفيتي، رغم خفض إنتاجها وفقا لاتفاق تجمع "أوبك بلس" بشأن خفض الإنتاج العالمي من النفط.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن استمرار ارتفاع إنتاج النفط في روسيا للعام الحادي عشر على التوالي، يؤكد حقيقة تعاون روسيا من منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) من أجل استقرار السوق العالمية، مضيفة أنه رغم أن روسيا كانت واحدة من مهندسي الاتفاق الأصلي لخفض إنتاج دول أوبك والدول الحليفة من خارج المنظمة في إطار ما يعرف باسم "أوبك بلس" في عام 2016، فإنها لا تلتزم بحصتها الإنتاجية بصورة دائمة.

بلغ إنتاج روسيا من النفط خلال العام الماضي 2ر560 مليون طن بزيادة نسبتها 8ر0% عن العام السابق، وفقا للبيانات الأولية لوزارة الطاقة الروسية. وتعادل هذه الكمية حوالي 25ر11 مليون برميل يوميا بحسب تقديرات وكالة بلومبرج.

ووصل إنتاج روسيا من النفط إلى أعلى مستوى له على الإطلاق في 1987 في عهد الاتحاد السوفيتي، وكان 416ر11 مليون برميل يوميا وفقا لبيانات شركة النفط البريطانية بريتش بتروليوم (بي.بي).

يذكر أن روسيا تعهدت وفقا لاتفاق "أوبك بلس" بخفض إنتاجها بمقدار 228 ألف برميل يوميا اعتبارا من تشرين أول/أكتوبر 2018 مقارنة بإنتاجها الأساسي البالغ 418ر11 مليون برميل يوميا. ومن المقرر زيادة حجم الخفض اعتبارا من الشهر الحالي بعد اتفاق دول "أوبك بلس" على زيادة معدل خفض الإنتاج من 2ر1 مليون برميل يوميا إلى 7ر1 مليون برميل يوميا.