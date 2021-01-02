تقرير: سائحون إسرائيليون هربوا ماريجوانا من تل أبيب إلى دبي في رأس السنة

أفادت صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية، اليوم السبت، بأن عدد من السياح الإسرائيليين الذين سافروا إلى دبي لقضاء عطلة رأس السنة الميلادية، أدخلوا الحشيش والماريجوانا إلى الإمارات، التي تفرض قيودا صارمة تجاه المواد المخدرة.

وذكرت الصحيفة أن حوالى 8 آلاف إسرائيلي وصلوا إلى دبي للاحتفال بالعام الميلادي الجديد في الإمارة التي تشتهر بإقامة أضخم عروض الألعاب النارية بهذه المناسبة.

ونوهت الصحيفة إلي أن الإسرائيليين الذين ذهبوا للاحتفال بدخول العام الجديد في دبي، ضربوا عصفورين بحجر واحد من خلال الابتعاد عن الإغلاق الذي تعيشه إسرائيل للمرة الثالثة منذ بداية الوباء، إضافة إلى الاستمتاع بالاحتفالات التي تعيشها الإمارة الخليجية.

ووفقا للصحيفة، فإن الشباب الإسرائيلي لم يكن يعلم عن القوانين الصارمة والعقوبات المشددة التي تفرضها الإمارات على الأشخاص المتورطين بحيازة المخدرات.

وبحسب القانون الإماراتي، فإن حيازة المخدرات وتهريبها من الممكن أن يؤدي إلى السجن 20 عاما وقد تصل العقوبة أيضا للإعدام.

ونقلت قناة "إن 12" الإسرائيلية، عن أحد الإسرائيلين المتورطين، قوله إنه "أدخل كمية بسيطة من الحشيش والماريجوانا لاستخدامها خلال الاحتفالات، مضيفاً: "إنها بضعة جرامات من المخدرات الخفيفة".

وأضاف: "لا اعتقد أننا سنقع في مشكلة. نحن ندخن فقط في غرفتنا بالفندق"، فيما قال إسرائيلي آخر بأنه لم يكن يعلم خطورة المسألة، مشيرا إلى أنه احتفل في غرفته الفندقية.

وكانت وزيرة السياحة الإسرائيلية، أوريت فركاش هكوهين، قد صرحت في منتصف الشهر الماضي، بأن ما لا يقل عن 50 ألف سائح إسرائيلي زاروا الإمارات منذ توقيع معاهدة إبراهيم، مشيرة إلى أن هؤلاء احتفلوا بعيد الأنوار اليهودي (حانوكا) في الإمارات.