منظمة التحرير الفلسطينية تطالب بتشكيل لجنة تحقيق دولية في جرائم الاحتلال

طالب عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس دائرة حقوق الإنسان والمجتمع المدني، أحمد التميمي، بتشكيل لجنة تحقيق دولية فورية حول ممارسات الاحتلال الإجرامية في الأرض المحتلة، والتي تجاوزت كل الخطوط الحمراء الإنسانية والدولية، بإراقة الدم الفلسطيني متى سنحت له الفرصة.

وأشار التميمي -في بيان اليوم السبت أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية- إلى أن آخر هذه الجرائم إطلاق النار على الشاب هارون رسمي أبو عرام (24 عاما) قرب مسافر يطا جنوب الخليل، والتي أدت إلى إصابته بشلل رباعي.

وأوضح أن حكومة الاحتلال أطلقت العنان للمستوطنين، الذين يعيثون فسادا وخرابا بحق الفلسطينيين وممتلكاتهم على طرقات الأرض المحتلة بحراسة وحماية من جيشها وشرطتها.

وقال: "إن عربدة المستوطنين (خطوة منظمة ومخطط لها)، بالتزامن مع التوسع الاستيطاني ومصادرة الأراضي وهدم البيوت، خاصة في القدس المحتلة، لفرض واقع ديموجرافي جديد على الأرض بدعم من إدارة الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب راعية الاحتلال".

وطالب التميمي المؤسسات والهيئات الدولية بالخروج عن صمتها، والعمل فورا على تنفيذ ما تتبناه من قوانين ومواثيق وما وقعت عليه دول العالم كافة من اتفاقيات تجرم الاحتلال وترفضه في الأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة.