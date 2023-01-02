 نائب رئيس جامعة بنها يتفقد الامتحانات بكليتي الحاسبات والعلاج الطبيعي - بوابة الشروق
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نائب رئيس جامعة بنها يتفقد الامتحانات بكليتي الحاسبات والعلاج الطبيعي

محمود عواد
نشر في: الإثنين 2 يناير 2023 - 1:52 م | آخر تحديث: الإثنين 2 يناير 2023 - 1:52 م
أجرى الدكتور تامر سمير نائب رئيس جامعة بنها لشؤون التعليم والطلاب، جولة تفقدية لمتابعة سير الامتحانات بكليتي الحاسبات والذكاء الاصطناعي والعلاج الطبيعي بمركز الاختبارات الإلكترونية.

وبدأ نائب رئيس الجامعة، جولته بتفقد لجان امتحانات الفرقة الثالثة بكلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي، ويؤدي 900 طالب وطالبة بالفرقه الثالثة الامتحان لمقرر نظم التشغيل داخل اللجان.

واطمأن على سير الامتحانات بالكلية طبقًا للقواعد المنظمة، مؤكدا أهمية تذليل العقبات التي تواجه الطلاب خلال الامتحانات.

وتفقد امتحانات كلية العلاج الطبيعي بمركز الاختبارات الإلكترونية، حيث يؤدى 650 طالبا وطالبة الامتحانات داخل معامل المركز المجهزة بأحدث الأجهزة وخدمات الإنترنت.

وأشاد نائب رئيس الجامعة، بالقائمين على المركز في تحقيق الانضباط وتوفير جميع سبل الراحة للطلاب لأداء الامتحانات.

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