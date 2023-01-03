شرطة برلين تعلن إصابة 41 من أفرادها في احتفالات رأس السنة

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أفادت أحدث بيانات الشرطة الألمانية بأن 41 من أفرادها أُصِيْبُوا خلال هجمات وقعت في ليلة رأس السنة في العاصمة برلين.

ولم يتمكن متحدث باسم الشرطة مساء اليوم الاثنين من تقديم بيانات عن مدى خطورة الإصابات.

وأوضح المتحدث أنه تم القبض على 159 شخصا على خلفية هذه الأحداث مشيرا إلى أن غالبيتهم من الشباب أو المراهقين.

ولا تتعلق التحقيقات بشن هجمات على أفراد إنفاذ القانون وحسب بل كذلك بإضرام حرائق وارتكاب مخالفات لقانون المتفجرات والإخلال بالأمن والسلم العام.

وأعلنت قوات الإطفاء أمس الأحد أنها وثقت تعرضها لهجمات ليلة رأس السنة في 38 عملية على الأقل أسفرت عن إصابة 15 شخصا.

وأوضحت الشرطة أنها كانت نشرت نحو 1300 فرد إضافي طوال ليلة رأس السنة، وقالت الشرطة إن من غير الممكن مقارنة شدة الهجمات في هذا العام بالأعوام السابقة.

وذكرت الشرطة أن مجموعات بشرية حاولت مرارا إقامة حواجز في الشوارع.