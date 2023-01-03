هالر يعود لتدريبات دورتموند للمرة الأولى بعد تعافيه من السرطان

عاد سباستيان هالر مهاجم بروسيا دورتموند الألماني، إلى تدريبات الفريق استعدادا للمشاركة من جديد عقب شفاءه من مرض السرطانالذي تعرض له خلال الفترة الماضية.

وتعد مشاركته في تدريبات اليوم هي الأولى بعد إجراءه لعملية جراحية لإزالة الورم في الخصية.

ونشر هالر صور له من خلال التدريبات التي خاضها اليوم بالصالة الرياضية لبروسيا دورتموند عبر حسابه الشخصي على شبكة التواصلالاجتماعي تويتر وعلق عليها:" سنة جديدة سعيدة للجميع وهي تبدأ بشكل جيد بالنسبة لي لأنها مرادفة للعودة إلى الميدان ، لم يكنعام2022 هو العام الأسهل ولكنه أعدني لمواجهة جميع التحديات الجديدة التي سيقدمها لي عام 2023, لا يمكنني الانتظار لرؤيتكمجميعًا مرة أخرى".

وأوضح:" لم يكن الأمر بهذه السهولة لكن مع الدعم كان الأمر أفضل وأسهل واتطلع لرؤية الجماهير في الملعب لتحقيق الانتصارات".

وخضع صاحب ال28 عاما للعلاج الكيمياوي بعد إصابته بمرض السرطان في الخصية خلال شهر يوليو الماضي

وكان هالر قد انضم في بداية الموسم الجاري إلى صفوف فريق بروسيا دورتموند مطلع الموسم الجاري ولمدة 4 سنوات، قادما من صفوففريق أياكس أمستردام الهولندي مقابل 30 مليون يورو.