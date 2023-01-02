ألمانيا: إعادة فتح قناة كيل للملاحة اعتبارا من غد

من المنتظر إعادة فتح قناة كيل شمالي ألمانيا للملاحة اعتبارا من غد الثلاثاء وذلك بعد مضي نحو أسبوعين على حادثة التسرب النفطي.

وقال وزير البيئة في ولاية شلزفيج-هولشتاين توبياس جولدشميت اليوم الاثنين إن "أعمال التنظيف أحرزت تقدما جيدا" مشيرا إلى أنه بذلك أمكن تجنب تسرب النفط إلى نهر إلبه وبحر الشمال وبالتالي أمكن منع حدوث كارثة بيئية.

كان قد تم إغلاق القناة في الحادي والعشرين من ديسمبر الماضي بعد تسرب كميات كبيرة من النفط الخام من أحد خطوط الأنابيب.

وكانت فرق مساعدة قامت مؤخرا بتخليص سدود ملوثة ومرافق بالميناء وكذلك بوابات ضبط تدفق المياه (هويس) وسفن من النفط.

يذكر أن القناة الواقعة بين كيل على بحر البلطيق وبرونسبوتل عند مصب نهر إلبه في بحر الشمال، هي أكثر الممرات المائية الاصطناعية ازدحاما في العالم.