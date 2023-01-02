أمجد الحداد: متحور «يوم القيامة» وفياته قليلة جدا

كشف الدكتور أمجد الحداد، استشاري الحساسية والمناعة، تفاصيل تسمية متحور كورونا (يوم القيامة)، وهل وصل إلى مصر أم لا؟، لافتًا إلى أنه سريع الانتشار في الصين؛ لكن وفياته قليلة جدًا.

وقال الحداد، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير» المذاع عبر قناة «صدى البلد»، إن هذا المتحور لا يوجد منه تخوف سوى في سرعة الانتشار، مشيرًا إلى أن نسبة الإقبال على التحصين ضد الفيروس عالميًا أصبحت ضعيفة.

وأضاف أن العزوف عن اللقاحات، وقلة الإغلاقات؛ تسببت في ملايين الإصابات في الصين بهذا المتحور، وأعراضه نفس أعراض متحور أوميكرون.

واستكمل: «كوفيد-19 لم يُعلن عن انتهائه؛ بسبب التفاوت في منظومة اللقاحات؛ مؤكدًا أن الجرعات التنشيطية، أو التطعيم الجماعي يمكن أن يحول كورونا إلى فيروس مثل الإنفلونزا».

وأوضح أن متحور يوم القيامة لم يصل إلى مصر، حتى الآن، لافتًا إلى أن بؤر الإصابة جميعها موجودة مع الصين؛ لكن هذا المتحور لم يتفشى في دول أخرى، مؤكدًا أن كورونا جائحة تُهدد ولا يمكن وصفه بأنه فيروس عادي؛ مطالبًا المواطنين بتلقي الجرعات التعزيزية للوقاية من الإصابة.