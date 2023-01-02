انهيار عقار قديم بعطارين الإسكندرية دون خسائر بشرية

انهارت، مساء الأحد، أجزاء من عقار قديم "خالٍ من السكان" كائن في 117 شارع إسماعيل مهنا، منطقة العطارين، التابعة لنطاق حي وسط الإسكندرية، دون حدوث إصابات أو وقوع خسائر بشرية.

وتلقت مديرية أمن الإسكندرية، بقيادة اللواء خالد البروي، إخطارًا من قسم شرطة العطارين، يفيد ورود بلاغًا من الأهالي لشرطة النجدة، حول انهيار أجزاء كبيرة من عقار قديم.

وبانتقال الحماية المدنية، رفقة سيارات الإسعاف، ومسئولي حي وسط، إلى موقع الانهيار، تم فرض سياج تأميني حول العقار، وقطع المرافق عنه؛ حفاظًا على سلامة المارة من المواطنين، لحين عرض ملف العقار على لجنة المنشآت الآيلة للسقوط بالحي.

ووفقًا لمصدر أمني، تم تحرير محضر إداري بالواقعة بقسم شرطة العطارين، وجارٍ العرض على النيابة؛ لتباشر التحقيق.